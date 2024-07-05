Стало известно, сколько к концу года отремонтируют школ в Башкирии

Более 3 млрд рублей из федерального бюджета получит за два года Башкортостан по госпрограмме капитального ремонта школ. На эти средства планируется привести в порядок 31 учебное заведение. На шести объектах работы должны завершить уже в этом году. Один из них находится в Уфе.

Плиты утеплителя и пароизоляцию уже смонтировали, установили и кронштейны под крепление керамогранита. Строители продолжают облицовку части фасада школы. Кипит работа и внутри здания.

119-я школа города Уфы была построена более 30 лет назад. Капитальный ремонт здесь никогда не проводился. О его острой необходимости можно судить даже, к примеру, по старой алюминиевой проводке, которая уже не соответствовала современным требованиям.

Капитальный ремонт изменит её до неузнаваемости не только снаружи, но и изнутри. Это будет уже практически новая школа, с обновленной мебелью и учебным оборудованием. Первого сентября 119-я должна распахнуть двери для своих учеников. Строительная готовность объекта более 50%.

Не только капитальный ремонт школы, преобразится и прилегающая территория учебного заведения. Благоустройство уже начали. В частности, заасфальтировали дорожки и спортивную площадку.

Всего объем федерального финансирования на капремонт школ Башкортостана до 2026 года составит 3 млрд 335 млн рублей. На эти средства получится отремонтировать 31 учебное заведение. Шесть школ, среди которых и уфимская 119-я, приведут в порядок уже в этом году.