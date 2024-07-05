В Уфе молодой офицер сделал предложение любимой на выпускном

В Уфе новоиспечённый офицер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. История любви произошла сегодня на торжественном выпуске курсантов Военного учебного центра Уфимского университета науки и технологий.
Станислав Жигальский во время выступления преподнес своей избраннице кольцо. Впереди его ждет служба в рядах армии. Но это не станет помехой для скорой свадьбы. В этом году Военный учебный центр окончили более 60 курсантов. Среди них и молодые лейтенанты.
Помимо диплома, они также получили предписания о распределении в воинские части. Служить будут на первичных командных должностях в Воздушно-космических силах России. С напутственным словом к ним обратились преподаватели и старшие офицеры. Традиционно выпускники строем прошли по плацу под флагами России и Башкортостана.