В Уфе молодой офицер сделал предложение любимой на выпускном

В Уфе новоиспечённый офицер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. История любви произошла сегодня на торжественном выпуске курсантов Военного учебного центра Уфимского университета науки и технологий.

Станислав Жигальский во время выступления преподнес своей избраннице кольцо. Впереди его ждет служба в рядах армии. Но это не станет помехой для скорой свадьбы. В этом году Военный учебный центр окончили более 60 курсантов. Среди них и молодые лейтенанты.