Иван Сухарев подал документы в ЦИК Башкирии для регистрации на кандидата главы республики

В Центральную избирательную комиссию Башкортостана поступили документы для регистрации кандидата на должность главы республики — Ивана Сухарева. Он представил листы поддержки с подписями 461 депутата представительных органов местного самоуправления.

Также представил сведения о трёх кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации, первый финансовый отчет, уведомление о том, что не имеет счетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Нам удалось собрать подписи 461 депутата. Перевыполнили план, минимальный – это 440 подписей. Не могу сказать, что это было легко, мы столкнулись с определёнными трудностями, но тем не менее мы справились.

Иван Сухарев, депутат Государственной думы Российской Федерации
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