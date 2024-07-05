Иван Сухарев подал документы в ЦИК Башкирии для регистрации на кандидата главы республики

В Центральную избирательную комиссию Башкортостана поступили документы для регистрации кандидата на должность главы республики — Ивана Сухарева. Он представил листы поддержки с подписями 461 депутата представительных органов местного самоуправления.

Также представил сведения о трёх кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации, первый финансовый отчет, уведомление о том, что не имеет счетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.