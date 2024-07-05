В Уфе строят колоннаду в знак дружбы Башкирии и Абхазии

Объект уважения и благодарности нашим предкам, тем, кто работал до нас, тем, кто помогал друг другу. Эта дружба идет с давних лет. Мы сейчас работаем над тем, что набережная наша становится действительно набережной дружбы. Набережная дружбы в сердце Евразии — мы так ее называем. И мне так предлагают её назвать. Первая такая интересная точка — небольшой островок Абхазии. Мне кажется, будет приятно. Но важно другое. Это символ. Важно реальное сотрудничество. Мы всегда в сотрудничестве с другими государствами исходим из интересов экономических и наших жителей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан