В Уфе строят колоннаду в знак дружбы Башкирии и Абхазии

12-метровый монумент будет полностью повторять колоннаду набережной Махаджиров в городе Сухум. Объект расположили на набережной реки Белой, напротив другой знаковой скульптуры — Монумента дружбы, возведенного в честь 400-летия добровольного присоединения Башкортостана к России.

А новая «Колоннада» — это символ уже современной истории, которая зарождается на глазах. Такое монументальное сооружение в имперском стиле будет нести сразу два смысла: демонстрация связей с Абхазией, уважение к ней, а также украшение города.

Возвести копию абхазской достопримечательности Глава Башкортостана решил после визита в Сухуми в сентябре. И уже через месяц в День Республики Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания заложили камень в основание будущей колоннады. Внутри него находится капсула с землей из самого сердца дружественной республики.

Сотрудничество двух республик зародилось еще в 20-е годы прошлого столетия, когда в Поволжье был голод, Абхазия помогала продуктами питания, в годы Великой Отечественной войны многие воины проходили лечение в её больницах и госпиталях. А в 1990-е годы уже Башкортостан поддержал дружественное государство во время грузино-абхазского конфликта — отправлял в страну гуманитарные грузы, а также помогал местным жителям получить образование и медпомощь.

Фото №1 - В Уфе строят колоннаду в знак дружбы Башкирии и Абхазии

Объект уважения и благодарности нашим предкам, тем, кто работал до нас, тем, кто помогал друг другу. Эта дружба идет с давних лет. Мы сейчас работаем над тем, что набережная наша становится действительно набережной дружбы. Набережная дружбы в сердце Евразии — мы так ее называем. И мне так предлагают её назвать. Первая такая интересная точка — небольшой островок Абхазии. Мне кажется, будет приятно. Но важно другое. Это символ. Важно реальное сотрудничество. Мы всегда в сотрудничестве с другими государствами исходим из интересов экономических и наших жителей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Конечно, экономическое взаимодействие имеет огромное значение. Ваша республика в этом смысле очень развитая. Мы здесь имеем несколько точек соприкосновения. Есть чем обменяться. Радий Фаритович о том, что по программе, которая реализуется, первые 50 человек поехали отдыхать к нам в Абхазию. И, конечно же, другие направления тоже будут развиваться. Потому как это очень интересно, это выгодно и народу Абхазии, и жителям вашей замечательной республики.

Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия
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Уфимская волна