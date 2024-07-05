В Уфе строят колоннаду в знак дружбы Башкирии и Абхазии

12-метровый монумент будет полностью повторять колоннаду набережной Махаджиров в городе Сухум. Объект расположили на набережной реки Белой, напротив другой знаковой скульптуры — Монумента дружбы, возведенного в честь 400-летия добровольного присоединения Башкортостана к России.
А новая «Колоннада» — это символ уже современной истории, которая зарождается на глазах. Такое монументальное сооружение в имперском стиле будет нести сразу два смысла: демонстрация связей с Абхазией, уважение к ней, а также украшение города.
Возвести копию абхазской достопримечательности Глава Башкортостана решил после визита в Сухуми в сентябре. И уже через месяц в День Республики Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания заложили камень в основание будущей колоннады. Внутри него находится капсула с землей из самого сердца дружественной республики.
Сотрудничество двух республик зародилось еще в 20-е годы прошлого столетия, когда в Поволжье был голод, Абхазия помогала продуктами питания, в годы Великой Отечественной войны многие воины проходили лечение в её больницах и госпиталях. А в 1990-е годы уже Башкортостан поддержал дружественное государство во время грузино-абхазского конфликта — отправлял в страну гуманитарные грузы, а также помогал местным жителям получить образование и медпомощь.