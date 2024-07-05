В Уфе более 1500 студентов-медиков получили дипломы

В Уфе более 1,5 тысяч студентов-медиков получили дипломы об образовании, в том числе 425 иностранцев. Выпускной для будущих врачей прошел на площадке комплекса «Уфа-Арена». 217 человек окончили университет с отличием. БГМУ сегодня — главная кузница медицинских кадров в республике и крупный центр медицинской и фармацевтической науки страны.

Практическая подготовка обучающихся проводится в ведущих медицинских учреждениях Башкортостана. В вузе ведется работа по научному, технологическому и инновационному наполнению создаваемого в республике межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Сейчас БГМУ активно трансформируется в международный исследовательский университет.