В Уфе более 1500 студентов-медиков получили дипломы

В Уфе более 1,5 тысяч студентов-медиков получили дипломы об образовании, в том числе 425 иностранцев. Выпускной для будущих врачей прошел на площадке комплекса «Уфа-Арена». 217 человек окончили университет с отличием. БГМУ сегодня — главная кузница медицинских кадров в республике и крупный центр медицинской и фармацевтической науки страны.
Практическая подготовка обучающихся проводится в ведущих медицинских учреждениях Башкортостана. В вузе ведется работа по научному, технологическому и инновационному наполнению создаваемого в республике межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Сейчас БГМУ активно трансформируется в международный исследовательский университет.
Башкирский медуниверситет выпускает не только врачей, но и медицинских психологов, биологов, социальных работников, представителей IT-компетенций. Уже многие годы вуз — один из лидеров на рынке медицинского образования для зарубежных студентов. Знания там получают иностранцы из 64 стран мира. В этом году БГМУ занял высокие позиции в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета» — вошел в 30-ку лучших, а среди медицинских вузов — на 4 месте.