В Салавате в 4 школах проходит капитальный ремонт

Пока школьники отдыхают, в республике полным ходом идет капитальный ремонт школ. Модернизируют образовательные учреждения в рамках федеральной программы. Так, в Салавате в нее вошли четыре школы: вторая кадетская, четвертая, седьмая и первая гимназия. Работы в них начались в начале июня.

Впереди еще много работы. Успели отштукатурить стены на первом и втором этажах. Сейчас там заменяют полы. К третьему этажу приступят, как сделают кровлю. В школе изношена вся инженерная система. Потому полностью приходится менять электрику, водопровод, канализацию.

За работой строителей тщательно следит комиссия. В нее входят и родители. Они напрямую участвуют в преображении школьного пространства. Говорят свои замечания по обустройству и вносят предложения по дизайну. К примеру, входная группа полностью поменяет свой облик, первый этаж будет соответствовать требованиям программы «Доступная среда», даже двери здесь будут отличаться по размерам. Особое внимание уделят кабинетам химии и физики.

Как будет выглядеть конкретный класс, коридоры и внешний облик школы, решали и сами ученики. Потому они частые гости на объекте. В городе приводят в порядок и здание четвертой школы. Ремонт здесь также начался сразу после окончания учебного года. В этом учебном заведении планируют открыть новый кабинет Центра школьных инициатив. Появится актовый зал с гримеркой.

Также будет возможность проводить уроки танцев в одном из помещений. А лицевую сторону школы украсит мурал. Этот рисунок будет красоваться и в единых школьных формах, как эмблема четвертой школы.

В рамках федеральной программы масштабное преображение ждет также кадетскую школу №2 и первую гимназию. Но не только в Салавате сейчас идет капремонт. Приводят в порядок 31 учебное заведение по всей республике. На шести объектах работы завершат уже в этом году.