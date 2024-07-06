В Башкирии Госкомитет по ЧС получил новую технику

Поисково-спасательный отряд Госкомитета республики по ЧС получил новую высокопроходимую технику. Речь о подразделении, которое базируется в селе Павловка Нуримановского района. Отряд пополнился аварийно-спасательной машиной тяжелого класса на базе автомобиля «КамАЗ», снегоболотоходом типа «Бурлак» и судном на воздушной подушке «Славир 9У».

Сейчас первый в регионе «Бурлак», который может ездить по любой поверхности и плавать, проходит испытания в Уфимском районе, после чего отправится в расположение отряда. Ранее на прямой линии главы региона рыбак из Нуримановского района попросил Радия Хабирова помочь отряду с приобретением современной спасательной техники.