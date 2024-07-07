Стало известно, в каком возрасте жители Башкирии женятся чаще

Специалисты Башстата рассказали, что в 2023 году в республике узами брака связали себя 23 747 пар. Интересной статистикой эксперты поделились ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
Традиционно наибольшее количество браков заключается людьми в возрасте от 20 до 34 лет. Для мужчин средний возраст заключения первого брака – 22-28 лет, а для женщин – 20-25.
Как правило, девушки гораздо раньше юношей связывают себя семейными узами. Так, в прошлом году 103 невесты и всего 6 женихов к моменту бракосочетания еще не достигли совершеннолетия.
Самыми популярными месяцами для вступления в брак в прошлом году традиционно были все летние месяцы.
Средний возраст вступления в первый брак составил в республике 26,5 лет для женщин и 28,9 лет для мужчин. При этом 880 женихов и 567 невест оказались старше 60 лет.
Также в 2023 году более 31% мужчин и более 34% женщин повторно вступили в брак.