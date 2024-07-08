В Уфе прошёл конкурс красоты и традиций «Башкортостан гузэле»

В восьмой раз в республике прошёл конкурс красоты и традиций «Башкортостан гузэле». Участницы состязались в трех категориях: девочки от 5 до 11 лет, подростки до 18 и девушки до 35 лет. В детском составе всем конкурсанткам вручили короны, ленты победительниц и сертификаты.
Главный приз — 100 тыс. рублей и корону победительницы в старшем составе — завоевала 19-летняя участница из Чишмов. Поддержать финалисток приехали их близкие друзья и родственники. В этом году мероприятие стало региональным этапом конкурса «Национальная красота России», который пройдёт в начале ноября в Москве.