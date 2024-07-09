В Башкирии работники фермы отравились газом: один погиб

В Чекмагушевском районе следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая, который произошел на ферме в селе Тайняшево. Инцидентом заинтересовалась и прокуратура Башкирии.

Сообщается, что накануне днем четверых работников фермы нашли в колодце с техузлом водоснабжения. Все они были без сознания. По предварительной версии, люди отравились скопившимся газом. Один из них скончался, троих доставили в стационар.