В мэрии Уфы рассказали, как объехать закрытый Шакшинский мост

В Уфе продолжается масштабный ремонт Шакшинского моста. С 9 по 24 июля мост будет полностью закрыт для проезда. Это необходимо для исключения колебания мостовых конструкций при проведении строительных работ.

Фото №1 - В мэрии Уфы рассказали, как объехать закрытый Шакшинский мост

Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников объяснил, как транспорт будет ходить в обход Шакшинского моста. Для продумывания логистики был проведён брифинг совместно с министерством транспорта, РЖД и «Башавтотрансом».

От РЖД будет увеличено количество подвижного состава — до 30 единиц. График работы городских электричек будет с 06:00 до 20:00 с интервалом в 30 минут. Со стороны «Башавтотранса» будет организован подвоз на станцию микрорайона Шакша и на станцию Гастелло, чтобы максимально сконцентрировать передвижение пассажиропотоков. Проработали альтернативные проезды — через Восточный выезд и улицу Пугачева с учетом интервалов движения. 24 июля мы должны пустить по отремонтированной части новое движение по Шакшинскому мосту. Отставания от графика нет. Подрядчик выполняет все свои обязательства.

Сергей Кожевников

Водители могут объехать мост по альтернативным путям — через трассу М-5 «Урал» и Восточному выезду. Оптимальный способ — проехать по железной дороге.

С 1 июля на маршруте Дема-Шакша-Дема назначены дополнительные электрички: теперь с 5 до 22 часов ежедневно курсирует 30 пригородных поездов, все в шестивагонном исполнении. Каждый из них вмещает от 500 человек. Также рассматривается возможность увеличить составность двух поездов до 8 вагонов.

Организуется подвоз пассажиров до станции Шакша на автобусах — как со стороны Иглино, так и со стороны Уфы. При этом движение автобусов синхронизировано с расписанием электропоездов.

Соответственно, изменится движение 12 маршрутов: №35К, 139, 130, 165, 166, 221, 225, 236М, 291, 378, 432а, 544.

Работа маршрута №132 временно отменяется. Его дублируют маршруты №130, 291, 35К.

Стоимость проезда на маршрутах останется прежней. При выполнении пересадки с городского автобусного маршрута на электричку или наоборот в течение одного часа действует акция «Счастливый час», при которой пассажиры платят за проезд только один раз.

Фото: администрация г. Уфы. 

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