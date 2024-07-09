В мэрии Уфы рассказали, как объехать закрытый Шакшинский мост

От РЖД будет увеличено количество подвижного состава — до 30 единиц. График работы городских электричек будет с 06:00 до 20:00 с интервалом в 30 минут. Со стороны «Башавтотранса» будет организован подвоз на станцию микрорайона Шакша и на станцию Гастелло, чтобы максимально сконцентрировать передвижение пассажиропотоков. Проработали альтернативные проезды — через Восточный выезд и улицу Пугачева с учетом интервалов движения. 24 июля мы должны пустить по отремонтированной части новое движение по Шакшинскому мосту. Отставания от графика нет. Подрядчик выполняет все свои обязательства.

Сергей Кожевников