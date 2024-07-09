В мэрии Уфы рассказали, как объехать закрытый Шакшинский мост

В Уфе продолжается масштабный ремонт Шакшинского моста. С 9 по 24 июля мост будет полностью закрыт для проезда. Это необходимо для исключения колебания мостовых конструкций при проведении строительных работ.
Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников объяснил, как транспорт будет ходить в обход Шакшинского моста. Для продумывания логистики был проведён брифинг совместно с министерством транспорта, РЖД и «Башавтотрансом».
Водители могут объехать мост по альтернативным путям — через трассу М-5 «Урал» и Восточному выезду. Оптимальный способ — проехать по железной дороге.
С 1 июля на маршруте Дема-Шакша-Дема назначены дополнительные электрички: теперь с 5 до 22 часов ежедневно курсирует 30 пригородных поездов, все в шестивагонном исполнении. Каждый из них вмещает от 500 человек. Также рассматривается возможность увеличить составность двух поездов до 8 вагонов.
Организуется подвоз пассажиров до станции Шакша на автобусах — как со стороны Иглино, так и со стороны Уфы. При этом движение автобусов синхронизировано с расписанием электропоездов.
Соответственно, изменится движение 12 маршрутов: №35К, 139, 130, 165, 166, 221, 225, 236М, 291, 378, 432а, 544.
Работа маршрута №132 временно отменяется. Его дублируют маршруты №130, 291, 35К.
Стоимость проезда на маршрутах останется прежней. При выполнении пересадки с городского автобусного маршрута на электричку или наоборот в течение одного часа действует акция «Счастливый час», при которой пассажиры платят за проезд только один раз.
Фото: администрация г. Уфы.