В Башкирии добровольцы СВО получат единовременную выплату 1 млн рублей

По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова с 10 июля увеличивается сумма выплат гражданам, которые идут на воинскую службу по контракту. Если до этого сумма единовременной выплаты составляла 205 тысяч рублей, то теперь она повышается за счет республиканского бюджета до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с выплатами, которые при заключении контракта предоставляет министерство обороны России и наши муниципалитеты, будет доходить до 1 миллиона рублей. Это связано с тем, что Радий Фаритович уделяет большое внимание всем нашим военнослужащим: не только контрактникам, но и тем, кто проходит воинскую службу по призыву, в том числе мобилизованным. Данные выплаты позволят существенно повысить престиж воинской службы по контракту.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы РБ