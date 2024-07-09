В Башкирии добровольцы СВО получат единовременную выплату 1 млн рублей

Жители Башкирии, которые подписали контракт с Минобороны страны для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получат единовременные выплаты в размере 505 тысяч рублей. Об этом информирует руководитель администрации Главы республики Максим Забелин. Нововведение начнет действовать с завтрашнего дня – 10 июля.

Фото №1 - В Башкирии добровольцы СВО получат единовременную выплату 1 млн рублей

По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова с 10 июля увеличивается сумма выплат гражданам, которые идут на воинскую службу по контракту. Если до этого сумма единовременной выплаты составляла 205 тысяч рублей, то теперь она повышается за счет республиканского бюджета до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с выплатами, которые при заключении контракта предоставляет министерство обороны России и наши муниципалитеты, будет доходить до 1 миллиона рублей. Это связано с тем, что Радий Фаритович уделяет большое внимание всем нашим военнослужащим: не только контрактникам, но и тем, кто проходит воинскую службу по призыву, в том числе мобилизованным. Данные выплаты позволят существенно повысить престиж воинской службы по контракту.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы РБ

Добавим, ранее Глава региона Радий Хабиров подписал указ о единовременных выплатах добровольцам СВО в размере 205 тысяч рублей. Общая сумма единовременной выплаты, которую получали военнослужащие при заключении контракта, составляла 400 тысяч рублей. Совокупный размер выплаты достигал 600 тысяч рублей, так как собственные доплаты были введены в администрациях города и районах республики. К примеру, в Уфе контрактники получают дополнительно 200 тысяч рублей, а в Стерлитамаке – 150 тысяч рублей.

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