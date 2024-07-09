В Башкирии добровольцы СВО получат единовременную выплату 1 млн рублей

Жители Башкирии, которые подписали контракт с Минобороны страны для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получат единовременные выплаты в размере 505 тысяч рублей. Об этом информирует руководитель администрации Главы республики Максим Забелин. Нововведение начнет действовать с завтрашнего дня – 10 июля.
Добавим, ранее Глава региона Радий Хабиров подписал указ о единовременных выплатах добровольцам СВО в размере 205 тысяч рублей. Общая сумма единовременной выплаты, которую получали военнослужащие при заключении контракта, составляла 400 тысяч рублей. Совокупный размер выплаты достигал 600 тысяч рублей, так как собственные доплаты были введены в администрациях города и районах республики. К примеру, в Уфе контрактники получают дополнительно 200 тысяч рублей, а в Стерлитамаке – 150 тысяч рублей.