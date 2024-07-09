Боец СВО из Башкирии служит в батальоне особого назначения и выполняет спецзадачи

Участник специальной военной операции с позывным «Тайрук» несет службу в башкирском батальоне имени Салавата Юлаева. Позывной взял по названию речки, которая бежит рядом с родным домом. Осенью прошлого года он подписал контракт, рассказывает корреспондент ишимбайского издания «Восход» Гульнара Ямилева.
По словам супруги бойца Ляйсан, ее муж всегда хотел стать военным. Сейчас он – пенсионер Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии. У мужчины была бронь, но он все равно отправился на передовую СВО защищать Родину.
«Тайрук» служит в батальоне особого назначения – охраняет границу. Батальон выполняет разведывательные и другие спецзадачи в тылу противника, проводит особые мероприятия на наиболее важных объектах и т.д. В этом подразделении всегда строгая дисциплина и порядок.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Российской Федерации.
Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.
Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.
Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.
Фото: архив бойца