Боец СВО из Башкирии служит в батальоне особого назначения и выполняет спецзадачи

Участник специальной военной операции с позывным «Тайрук» несет службу в башкирском батальоне имени Салавата Юлаева. Позывной взял по названию речки, которая бежит рядом с родным домом. Осенью прошлого года он подписал контракт, рассказывает корреспондент ишимбайского издания «Восход» Гульнара Ямилева.

По словам супруги бойца Ляйсан, ее муж всегда хотел стать военным. Сейчас он – пенсионер Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии. У мужчины была бронь, но он все равно отправился на передовую СВО защищать Родину.

Потому что такого характера люди считают: «Кто будет защищать наше Отечество, если не мы?» Я, помню, сказала мужу: «У нас же всё хорошо, живём спокойно». Но мой супруг – настоящий патриот. Сначала я не хотела, чтобы он отправился на СВО, но, если муж решился на это серьёзно, мне оставалось только согласиться с ним. Две наши дочери выбор отца поддержали. Вместе ждём и верим, что всё будет хорошо. Ляйсан, супруга добровольца СВО

«Тайрук» служит в батальоне особого назначения – охраняет границу. Батальон выполняет разведывательные и другие спецзадачи в тылу противника, проводит особые мероприятия на наиболее важных объектах и т.д. В этом подразделении всегда строгая дисциплина и порядок.

Мы привыкли преодолевать жизненные трудности вместе. Этой осенью у нас ожидается серебряная свадьба. Муж приезжал в отпуск, успели в этом году с семьей побывать в санатории. Наша старшая дочь окончила восьмой класс, она занимается танцами. Младшая дочка перешла в четвёртый класс. Мы с детьми гордимся нашим папой и очень ждём его дома живым и здоровым. Ляйсан, супруга добровольца СВО

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Российской Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.