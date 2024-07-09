В Уфе приступили к обустройству территории у водонапорной башни

В башкирской столице начали приводить в порядок территорию, которая прилегает к водонапорной башне за Телецентром. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев.

Сейчас там убирают мусор и заросли, стирают граффити с фасада старинного объекта. По словам мэра города, на этой территории появится смотровая площадка с видом на реку Белую. А в целях обеспечения безопасности граждан будут установлены старые ограждения, которые были демонтированы во время реконструкции арочного моста.

Уверен, это место станет новой точкой притяжения для жителей и гостей нашего города, необычным туристическим пространством. Будем разрабатывать проект благоустройства с учетом особенностей территории. Ратмир Мавлиев, мэр Уфы

Что касается самой водонапорной башни, то в настоящее время уже запущен процесс передачи объекта в муниципальную собственность. Сбор предложений от уфимцев и гостей столицы о будущей концепции его реконструкции продолжается.