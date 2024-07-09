Как изменилась схема движения в Уфе после перекрытия моста в Шакше

В связи с закрытием с сегодняшнего дня Шакшинского моста в Уфе изменилась схема движения транспорта. Речь о 12 автобусных маршрутов. Пассажиров подвозят прямо до железнодорожной станции, где люди могут воспользоваться электричками. Кроме того, в северной части Уфы организовали автобусы, курсирующие каждый 15 минут.

На станции «Шакша» людей заметно больше, чем обычно. Многие здесь впервые. Движение автобусов специально синхронизировали с расписанием электропоездов, чтобы жители смогли вовремя пересесть на нужный транспорт. Подвоз пассажиров до станции организовали как со стороны Иглино, так и со стороны Уфы. Удобство пользования электричкой отмечают и автомобилисты.

Тех, кто едет в Северную часть Уфы, на станции «Спортивная» ждут шаттлы. Специальные автобусы будут курсировать ежедневно каждые 15 минут через ДК УМПО до Колхозного рынка в Черниковке. Их стоянку организовали прямо рядом с ж/д путями.

Из Иглино электрички начинают курсировать с 5:30 утра. Шаттлы со спортивной — с 6:25. Изменилась схема движения 12 маршрутов, а работа одного — 132-го — временно отменена. Его будут дублировать другие автобусы. Конечно, можно объехать мост и на автомобиле — однако это займет больше времени. За ситуацией с транспортом наблюдали представители городской администрации, компаний-перевозчиков и чиновники из Минтранса.

Мост через Уфимку, соединяющий Шакшу и Черниковку, начали реконструировать в июле прошлого года. Завершить намерены в первой половине 2025-го. На данный момент почти завершили работы на половине путепровода. Закрытие моста — вынужденное. Это необходимо, чтобы подготовить участок к укладке асфальтобетонного покрытия.