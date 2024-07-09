В Башкирии развивают производство кормов для животных

Натуральный корм для кошек и собак успешно производят в Гафурийском районе Башкортостана. На сегодняшний день многие зарубежные производители кормов ушли с российского рынка, но доступный отечественный аналог представляет продукция семьи Пивцовых. В производстве используется местное сырье, которое при минимальной обработке не теряет свои полезные свойства.
Блестящую шерсть, хорошее настроение и крепкое здоровье обретают маленькие четвероногие друзья без больших затрат для своих хозяев. Натуральное питание для кошек и собак изготавливают в селе Бурлы Гафурийского района. Всё началось пять лет назад, когда Пётр и Лариса Пивцовы приехали в Башкортостан из Смоленска. Получив грант на 3 млн рублей, они с нуля организовали своё производство.
Процесс изготовления понятен: сначала для получения нужной массы взвешиваются все необходимые ингредиенты, которые пропускают через мясорубку. Промолоть в ней можно всё, начиная от костей, заканчивая рубцом животного. После чего перемолотая масса отправляется в фаршемеску.
Рацион зависит от возраста, здоровья и физнагрузки питомца. По словам Петра Пивцова, в основу любого сухого корма входит углевод — зерно. Поэтому животные не чувствуют насыщения. Тем временем продукт гафурийских предпринимателей включает более 22 видов кормов эконом- и суперпремиум-класса, а в их составе только натуральные ингредиенты.
Уникальность производства в том, что используются отходы мясоперерабатывающей отрасли. Из них можно изготовить даже прикормку для озёрной рыбы.
Основатели производства выходят на новые рынки. Поэтому цеха изготовления и корма появятся в городах Башкортостана и соседних республиках.