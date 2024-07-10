В Уфе прошло чествование генерал-майора Олега Минибариевича Саматова

В конференц-зале Всемирного курултая башкир прошло чествование генерал-майора Олега Минибариевича Саматова. Звание он получил по указу Президента Российской Федерации 11 июня 2024 года.
Он участник специальной военной операции. На его счету множество наград, среди которых медаль Жукова и орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени. На мероприятии офицеру вручили и первую для него общественную медаль. Эта награда Всемирного курултая башкир вручается с 2010 года видным деятелям культуры, литературы и духовенства.