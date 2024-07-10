Пьяный житель Башкирии утопил «Ниву» при попытке уйти от погони

Как рассказал в своих социальных сетях главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов, патруль заметил, что автомобиль марки «Нива» начал набирать скорость и попросили водителя остановить машину.

Однако водитель прибавил скорость, внезапно свернул с дороги, которая пролегает вдоль берега реки Ай, и заехал в реку, пытаясь уйти от погони. «Нива» оказалась в воде и начала тонуть. Только тогда автовладелец вышел из машины.