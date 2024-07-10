Гострудинспекция сообщила подробности отравления газом на ферме в Башкирии

Четыре работника СПК-колхоза «Герой» отравились неизвестным газом в Чекмагушевском районе Башкирии. Специалисты Гострудинспекции в республике приступили к расследованию этого несчастного случая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия в селе Тайняшево произошла 8 июля. В настоящее время здесь ведется реконструкция телятника молочно-товарной фермы. По данным работодателя, в этот день бригада рабочих спустилась в колодец водоснабжения, который находился в соседнем здании для того, чтобы закрыть кран и отравились газом.

В результате несчастного случая погиб разнорабочий, 1977 года рождения. Еще один разнорабочий, сварщик, а также мужчина, который указан работодателем как «посторонний», доставлены в медучреждение.

В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.