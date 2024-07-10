Появилось видео, как мальчика унесло в шлюз в Башкирии

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как 7-летнего ребенка уносит течением в шлюз. Сначала дети купались, все были рядом. Затем одного из них стало уносить в сторону, и он скрылся под водой. Поиски школьника продолжаются.

Напомним, ранее редакция «bash.news» сообщала о том, что в Белорецке на реке Белой четверо ребятишек купались неподалеку от шлюза. Один из мальчиков подплыл к нему слишком близко и ребенка затянуло течением. На месте работали спасатели.

В настоящее время следственные органы проводят доследственную проверку по факту несчастного случая.