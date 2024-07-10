Стало известно, сколько студентов-иностранцев выпустилось в УГНТУ

Почти 230 иностранных студентов УГНТУ получили дипломы. Торжественное вручение прошло в стенах вуза. Вручение документа о высшем образовании иностранцам в университете прошло уже в 35-й раз. Сейчас в УГНТУ учатся ребята со всего мира. Если раньше большинство из них выбирали только горно-нефтяной и технологический факультеты, то теперь среди выпускников есть специалисты по всем направлениям. Ребята вернутся в свои страны, чтобы там применять полученные знания. В этом выпуске был 3000-й иностранный студент. Им стал гражданин Республики Йемен.