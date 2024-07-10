Стало известно, сколько студентов-иностранцев выпустилось в УГНТУ

Почти 230 иностранных студентов УГНТУ получили дипломы. Торжественное вручение прошло в стенах вуза. Вручение документа о высшем образовании иностранцам в университете прошло уже в 35-й раз. Сейчас в УГНТУ учатся ребята со всего мира. Если раньше большинство из них выбирали только горно-нефтяной и технологический факультеты, то теперь среди выпускников есть специалисты по всем направлениям. Ребята вернутся в свои страны, чтобы там применять полученные знания. В этом выпуске был 3000-й иностранный студент. Им стал гражданин Республики Йемен.

Я завершил обучение на специальность «Управленческий учёт и контроллинг на предприятиях нефтяной и газовой промышленностей». Я выбрал нефтяной университет, потому что он перспективный институт, известный всему миру. Об УГНТУ я узнал, когда еще был у себя на родине 7 лет назад, и наш ректор нефтяного университета в Йемене, он тоже окончил УГНТУ.

Аль-Хави Айман Ахмед Мохаммед, выпускник УГНТУ

Выпускаются еще и аспиранты. 36 иностранных аспиранта у нас в вузе еще работали как преподаватели. Для максимально глубокого погружения в свою научно-исследовательскую повестку. Более 30 иностранным аспирантам дали возможность совмещать свою аспирантскую деятельность с работой педагогической на кафедре.

Олег Баулин, ректор УГНТУ
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