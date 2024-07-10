В Башкирии выросла сумма выплат для бойцов-контрактников

Гражданин, подписавший контракт на военную службу, может получить до 1 млн рублей. В Башкортостане увеличили единовременные выплаты военнослужащим. Для граждан, проживающих в муниципальных районах республики, сумма выплат будет зависеть от экономического потенциала, установленного в районе.
Чтобы поступить на контрактную службу, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту воинского учета. На месте инспекторы дают разъяснения по всем возникающим вопросам, в том числе касающимся документов, льгот и денежного обеспечения.
После прохождения обязательных процедур с пакетом документов его направляют в военный комиссариат Башкортостана по адресу: город Уфа, улица Революционная, 156. По всем вопросам можно позвонить на единый справочный номер или в ситуационный центр.