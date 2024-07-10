В Башкирии выросла сумма выплат для бойцов-контрактников

На сегодняшний день главой РБ принято решение об увеличении единовременной выплаты. Глава Республики выплачивает при подписании контракта 505 тысяч рублей, также на сегодня главой администрации города Уфы принято увеличить выплаты в размере 300 тысяч рублей, плюс 195 тысяч рублей — это Министерство обороны, и в целом в совокупности получается 1 млн рублей при подписании контракта единовременно.

Фадис Султанов, капитан, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту