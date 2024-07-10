В Башкирии выросла сумма выплат для бойцов-контрактников

Гражданин, подписавший контракт на военную службу, может получить до 1 млн рублей. В Башкортостане увеличили единовременные выплаты военнослужащим. Для граждан, проживающих в муниципальных районах республики, сумма выплат будет зависеть от экономического потенциала, установленного в районе.

Чтобы поступить на контрактную службу, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту воинского учета. На месте инспекторы дают разъяснения по всем возникающим вопросам, в том числе касающимся документов, льгот и денежного обеспечения.

После прохождения обязательных процедур с пакетом документов его направляют в военный комиссариат Башкортостана по адресу: город Уфа, улица Революционная, 156. По всем вопросам можно позвонить на единый справочный номер или в ситуационный центр.

На сегодняшний день главой РБ принято решение об увеличении единовременной выплаты. Глава Республики выплачивает при подписании контракта 505 тысяч рублей, также на сегодня главой администрации города Уфы принято увеличить выплаты в размере 300 тысяч рублей, плюс 195 тысяч рублей — это Министерство обороны, и в целом в совокупности получается 1 млн рублей при подписании контракта единовременно.

Фадис Султанов, капитан, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ