Из Башкирии из Краснокамского района отправили гумконвой в зону СВО

Очередной гуманитарный груз был отправлен из Краснокамского района в зону СВО. Маршрут проходил по Донецкой и Луганской республикам до Запорожской области через Мариуполь, где несколько месяцев назад проходили активные боевые действия. В сопровождении главы администрации района, бойцам были доставлены медикаменты, продукты и товары первой необходимости.

Также, по заказу военнослужащих, инструменты, генераторы, стройматериалы и запчасти. В формировании гуманитарного груза принимали участие организации и предприятия, представители молодежных, общественных и волонтерских организаций и жители района.