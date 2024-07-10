В Уфе продолжается капитальный ремонт медучреждений

По инициативе Радия Хабирова в столице Башкортостана приведут в порядок больницы, стоматологии, взрослые и детские поликлиники. В программу модернизации до 2029 года вошёл и Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер. На объекте работы ведутся с апреля и уже завершены почти наполовину.

Входить в стерильную зону с улицы ребята будут через новый шлюз, в коридоре появится игровая зона, а в палатах — собственные санузлы. На втором этаже детского отделения Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера проводится капитальный ремонт. Уже снесли стены и возвели новые, провели электричество. Завершают демонтаж полов, производят штукатурные и малярные работы.

Каменные работы по кладке завершены, сейчас штукатурят все, красится, шпаклюется, окна поменяны, откосы установлены, подоконники тоже стоят. Много демонтажа. Перепад полов очень большой. В одном снимать приходится до 20 сантиметров, в других местах — доливать до 15 см. Вадим Миннибаев, мастер

На смену четырех- и шестиместным палатам придут индивидуальные и двухместные. Дети и подростки пребывают в диспансере от 3 месяцев до 2 лет. Поэтому для организации качественного обучения проведут интернет, установят вай-фай и систему видеонаблюдения.

Один из факторов хорошего лечения — это не только лекарства и правильное питание, но и среда пребывания. С питанием и лечением у нас всё хорошо, и сейчас мы надеемся, что среда пребывания будет одним из важных факторов лечения, которого у нас до этого не было. Здесь дети учатся, получают образование, поэтому надо так, чтобы они приближенно к дому чувствовали. Шамиль Булатов, главный врач Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера

Здание возвели 49 лет назад, с момента открытия капитальный ремонт здесь не проводили — обходились косметическим. В прошлом году привели в порядок третий этаж детского отделения, а сейчас очередь дошла до второго. К слову, дизайн будет единый, и не только в этом диспансере.