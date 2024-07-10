В Уфе продолжается капитальный ремонт медучреждений

По инициативе Радия Хабирова в столице Башкортостана приведут в порядок больницы, стоматологии, взрослые и детские поликлиники. В программу модернизации до 2029 года вошёл и Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер. На объекте работы ведутся с апреля и уже завершены почти наполовину.
Входить в стерильную зону с улицы ребята будут через новый шлюз, в коридоре появится игровая зона, а в палатах — собственные санузлы. На втором этаже детского отделения Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера проводится капитальный ремонт. Уже снесли стены и возвели новые, провели электричество. Завершают демонтаж полов, производят штукатурные и малярные работы.
На смену четырех- и шестиместным палатам придут индивидуальные и двухместные. Дети и подростки пребывают в диспансере от 3 месяцев до 2 лет. Поэтому для организации качественного обучения проведут интернет, установят вай-фай и систему видеонаблюдения.
Здание возвели 49 лет назад, с момента открытия капитальный ремонт здесь не проводили — обходились косметическим. В прошлом году привели в порядок третий этаж детского отделения, а сейчас очередь дошла до второго. К слову, дизайн будет единый, и не только в этом диспансере.
На одном из оперативных совещаний Радий Хабиров заявил, что в первую очередь для ремонта были выбраны самые «неухоженные» медучреждения. В рамках региональной программы модернизации учреждений здравоохранения в Уфе до 2029 года отремонтируют 118 поликлиник и больниц, 25 объектов республиканских медучреждений и 6 стоматологий. Для этого из бюджета Башкортостана выделили более 3 млрд рублей.