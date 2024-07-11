Раскрыта причина гибели горняков из Башкирии на руднике в Амурской области

Прорыв грунтовых вод послужил причиной гибели 13 горняков на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области. Таковы результаты экспертизы по делу об аварии, которые имеются в распоряжении «Известий».

Напомним, трагедия произошла 18 марта текущего года. В числе погибших – пятеро жителей Башкирии: один человек из Учалов и четверо – из Сибая.

По словам одного из экспертов, шахту затопило за считанные минуты, у горняков не было шансов выжить. При этом операция по спасению людей продолжалась в течение двух недель.

Ученые уточняют, что в настоящее время прогнозировать подобные аварии невозможно. Избежать жертв в подобных условиях могут помочь исключительно безлюдные технологии добычи.