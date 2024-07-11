Житель Башкирии хотел купить кур, но проиграл миллион

Необычное преступление раскрыто в Бакалинском районе республики. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, в полицию поступило заявление о грабеже.
Как рассказал сам заявитель, он приехал в командировку и остановился недалеко от села Килеево. Со слов мужчины, с собой у него было более миллиона рублей. Но двое неизвестных отобрали у него эту сумму, а из машины украли мобильник и планшет.
Однако во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили ту самую якобы похищенную технику, а также часть наличных, которые были спрятаны в клетке для перевозки кур.
В отношении обманщика возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.
Фото: МВД по РБ