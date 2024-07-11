Житель Башкирии хотел купить кур, но проиграл миллион

Необычное преступление раскрыто в Бакалинском районе республики. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, в полицию поступило заявление о грабеже.

Фото №1 - Житель Башкирии хотел купить кур, но проиграл миллион

Как рассказал сам заявитель, он приехал в командировку и остановился недалеко от села Килеево. Со слов мужчины, с собой у него было более миллиона рублей. Но двое неизвестных отобрали у него эту сумму, а из машины украли мобильник и планшет.  

Фото №2 - Житель Башкирии хотел купить кур, но проиграл миллион

Однако во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили ту самую якобы похищенную технику, а также часть наличных, которые были спрятаны в клетке для перевозки кур.

Заявитель какое-то время твердо стоял на своей версии о грабеже, но после предоставления доказательств об отсутствии совершенного преступления, раскаялся. По предварительным данным, мужчина должен был купить кур в Бакалинском районе, но все деньги проиграл в азартные игры. Чтобы оправдать отсутствие денег, он написал заявление в полицию, но благодаря полицейским обман быстро удалось раскрыть. 

пресс-служба МВД по РБ

В отношении обманщика возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.

Фото: МВД по РБ

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