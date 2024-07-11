Мэр Уфы рассказал, когда откроют Шакшинский мост

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев посетил Шакшинский мост, где в настоящее время ведется капитальный ремонт. Он отметил, что необходимость обновления моста назрела давно.
По словам мэра города, подрядчики выполняют свою работу в срок и к 24 июля движение по мосту будет открыто. Кроме того, в течение месяца планируют сдать первый транспортно-пересадочный узел, расположенные в микрорайоне Дема.
Напомним, ремонт Шакшинского моста в Уфе осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Накануне здесь ввели ограничения для транспортных средств. Движение будет закрыто до 23:00 24 июля. Мера вынужденная: необходимо исключить колебания мостовых конструкций.
Сегодня основным маршрутом объезда данного участка является Восточный выезд. Также можно воспользоваться электричкой.
Фото: администрация Уфы