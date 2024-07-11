Мэр Уфы рассказал, когда откроют Шакшинский мост

Мост находился в предаварийном состоянии. Если бы не было найдено соответствующее финансирование и мы не приступили к работам, то микрорайон рисковал бы вообще остаться без транспортной связи через мост. Для того чтобы ускорить производство работ, мы приняли решение перенести дату перекрытия движения на 9–24 июля.

Ратмир Мавлиев, глава администрации Уфы