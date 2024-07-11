Мэр Уфы рассказал, когда откроют Шакшинский мост

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев посетил Шакшинский мост, где в настоящее время ведется капитальный ремонт. Он отметил, что необходимость обновления моста назрела давно.  

Фото №1 - Мэр Уфы рассказал, когда откроют Шакшинский мост

Мост находился в предаварийном состоянии. Если бы не было найдено соответствующее финансирование и мы не приступили к работам, то микрорайон рисковал бы вообще остаться без транспортной связи через мост. Для того чтобы ускорить производство работ, мы приняли решение перенести дату перекрытия движения на 9–24 июля. 

Ратмир Мавлиев, глава администрации Уфы

По словам мэра города, подрядчики выполняют свою работу в срок и к 24 июля движение по мосту будет открыто. Кроме того, в течение месяца планируют сдать первый транспортно-пересадочный узел, расположенные в микрорайоне Дема.

Напомним, ремонт Шакшинского моста в Уфе осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Накануне здесь ввели ограничения для транспортных средств. Движение будет закрыто до 23:00 24 июля. Мера вынужденная: необходимо исключить колебания мостовых конструкций.

Сегодня основным маршрутом объезда данного участка является Восточный выезд. Также можно воспользоваться электричкой.

Фото: администрация Уфы

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