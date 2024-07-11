Почётный работник самоуправления России: история Анатолия Никитина

Главы трех башкирских сельских поселений стали заслуженными работниками самоуправления России. Это звание учредили в январе, и в числе первых, кто его получил, — жители нашей республики.

Пустующую площадку приспособили под зону для праздников и активностей в начале 2000-х. Парк стал излюбленным местом для сельчан. Но здесь всё уже устарело, потому место встреч и отдыха сейчас нуждается в благоустройстве.

Тут будет и игровая площадка, и турники, и качели, и скамейки со сценой. А вот зону волейбола переместят чуть поодаль. Глава сельсовета с энтузиазмом рассказывает о новой задумке. Анатолий Никитин — человек слова. Если сказал, что сделает, то так и будет. Он возглавляет Семенкинский сельсовет уже почти 35 лет. За все это время поселение значительно преобразилось и сейчас является одним из образцовых в республике.

Начинал с малого. В далекие 90-е, когда только пришел на руководящую должность, Анатолий Никитин первым делом занялся обновлением технического парка. Затем взялся за газификацию деревень. Так ушли хлопоты и затраты, связанные с заготовкой угля, дров, отоплением домов. Благодаря его стараниям, сельчане начали пользоваться интернетом и сотовой связью.

Был полностью обновлен водопровод в Старосеменкино и установлена водонапорная башня, а в Новосеменкино осталось смонтировать чуть больше 300 метров труб и поменять каптажную камеру. На территории сельсовета также проложили дорогу, которая позволила сократить путь до Белебея и Уфы.

Благодаря упорству и настойчивости главы сельского поселения здесь отстояли и здание спортзала после закрытия школы. Теперь сельчане приходят сюда потренироваться и поиграть в волейбол и баскетбол. А на втором этаже находится библиотека. Также в соседнем селе появился фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный необходимым медицинским оборудованием и новой мебелью.

А вот этот безымянный солдат мог «пасть» в любую минуту. Срочно были приняты меры: памятник отреставрировали, а парк благоустроили. За порядком и чистотой территории следят, а у памятника «Павшим войнам» всегда цветы. Работа Анатолия Никитина связана также и с поддержкой бойцов СВО и их семей. На нем — большая ответственность. Глава поселения трудится не впустую, выполняет свою работу досконально, поскольку понимает, что многое зависит от его деятельности. На днях в Кремле ему присвоили почётное звание заслуженного работника местного самоуправления России.