Радий Хабиров вручил медаль Луки Крымского офтальмологу Гузель Исмагиловой

Более 20 лет верна врачебной присяге. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил медаль Луки Крымского офтальмологу Гузель Исмагиловой. Врач выезжала на территорию спецоперации с командировкой и оказывала бойцам медицинскую помощь.

Находилась в зоне СВО год. В Красном Луче принимала детей, а в госпиталях Донецка — по 20 раненых солдат в сутки. За это время женщина научилась распознавать прилеты по звону оконных стекол. Сразу после возвращения на малую родину Гузель Исмагилова приступила к работе в поликлинике.

Хирурги, травматологи, лоры, врачи ультразвуковой диагностики, кардиологи — в зоне СВО находилась целая команда специалистов. Вместе с Гузель Исмагиловой помощь на передовой оказывал и заведующий поликлиникой Дмитрий Григорьев. По образованию он эндокринолог.

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