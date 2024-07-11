Более 20 лет верна врачебной присяге. Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил медаль Луки Крымского офтальмологу Гузель Исмагиловой. Врач выезжала на территорию спецоперации с командировкой и оказывала бойцам медицинскую помощь.
Находилась в зоне СВО год. В Красном Луче принимала детей, а в госпиталях Донецка — по 20 раненых солдат в сутки. За это время женщина научилась распознавать прилеты по звону оконных стекол. Сразу после возвращения на малую родину Гузель Исмагилова приступила к работе в поликлинике.
Хирурги, травматологи, лоры, врачи ультразвуковой диагностики, кардиологи — в зоне СВО находилась целая команда специалистов. Вместе с Гузель Исмагиловой помощь на передовой оказывал и заведующий поликлиникой Дмитрий Григорьев. По образованию он эндокринолог.