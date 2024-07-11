Бойцы из Башкирии вернулись домой в отпуск из зоны СВО

В Белебеевский район приехали в отпуск восемь бойцов СВО. Двое из них получили путевки на санаторно-курортное лечение. Остальные разъехались по своим домам. Планы на ближайшие две недели — это не только встречи с родными, но и участие в патриотической работе. Солдаты проводят в школах «Разговоры о важном», видятся с жителями населенных пунктов и встречаются с представителями администрации.