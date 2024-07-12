В Уфе старинную водонапорную башню привели в порядок

В башкирской столице очистили от граффити старинную водонапорную башню, которая расположена за зданием Телецентра. Кроме того, здесь уже приступили к благоустройству территории: проведена выемка грунта, отсыпана парковочная площадка, продолжается очистка от мусора, информирует Ленинский район Уфы.

Сейчас продолжается процедура передачи этого старинного объекта в муниципальную собственность. Со временем на этом месте появится туристическое пространство.

Добавим, водонапорная башня была построена в 1901 году и это единственный уцелевший объект первой системы водоснабжения в Уфе. А в 50-х годах прошлого столетия там размещалась обсерватория БашГУ, где были установлены телескопы и другие виды оборудования.