Житель Башкирии получил сильные ожоги во время пожара в СНТ

Накануне поздно вечером в Салавате в СНТ «Совхоз Химик» произошел пожар. В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что отрытым пламенем горел садовый домик, общей площадью 12 квадратных метров.

В тушении были задействованы 15 огнеборцев и 4 единицы техники. В результате пожара серьезно пострадал 32-летний мужчина: он получил ожоги II, III степени верхних и нижних конечностей на площади 10%. Его доставили в местную больницу. Причину пожара установит дознаватель МЧС России.