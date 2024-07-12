В Башкирии продолжают работы по заготовке кормов на зиму

В республике план по заготовке кормов на зимовку выполнили на четверть. Это почти 50 тысяч тонн сена и без малого 510 тыс. т. сенажа. При этом скошено 222 тыс. гектаров трав, в основном многолетних. И заготовлено 6 центнеров кормовых единиц на условную голову скота.

По словам аграриев, фактор времени здесь играет большую роль: передержать или недодержать корма нельзя, от их качества зависят надои и привесы. Сейчас труженикам одного из сельскохозяйственного производственного кооператива Янаульского района необходимо убрать более полутора тысяч гектаров многолетних трав, планируют собрать в общей сложности 5000 тонн зеленой массы.

В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Победа» работа также идет без остановки. В Шудекском подразделении засажено более полутора тысяч гектаров яровой пшеницы, 1030 гектаров ячменя и полторы тысячи гектаров озимых культур. Сейчас активно идет подкормка ячменя и пшеницы, параллельно идет подготовка почвы под озимые культуры.