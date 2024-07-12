В Уфе обсудили финансовую культуру граждан

6 млн рублей жители Башкортостана перечислили мошенникам за последние сутки. Вопрос о том, как противостоять кибермошенникам, обсудили на круглом столе на тему «Формирование финансовой культуры граждан» с участием депутатов Государственной Думы.

Так отметили, что сейчас в регионе действуют специальные программы по повышению финансовой грамотности населения. Так, в образовательном проекте «Диалоги о финансах» приняли участие около двух десятков тысяч жителей республики.

Только за один день жители республики перечислили 17 млн рублей мошенникам. Мы начали изучать челябинский опыт, а сейчас мы разрабатываем программу по борьбе с киберпреступниками. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан является одним из четырёх субъектов, в которых реализуется исламский банкинг. Высоки и показатели региональной программы «Жилстройсбережения». Кроме того, Башкортостан вошёл в топ-3 регионов Национального инвестиционного рейтинга.