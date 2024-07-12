Стало известно, какие дворы в Башкирии благоустроят в первую очередь

В этом году в республике будет благоустроено 143 двора по программе «Башкирские дворики». Где-то работы в разгаре, а где-то уже близятся к завершению. Пространства обновляются не только в городских, но и сельских дворах, где есть многоквартирные дома. В первую очередь там, где дворы уже давно требовали реновации. Цель программы — создать благоприятные условия для жителей.

Бордюры установлены. Теперь их нужно закрепить. Скоро сюда заедет техника, чтобы начать укладку асфальта. Такого обновления двор между улицами Мира, Есенина и Чекмарёва не знал десятки лет.

Тротуары уже обустроены. Постепенно вырастают детские и игровые площадки. Будет и спортплощадка с турниками. Параллельно рабочие монтируют новые скамейки и устанавливают современные урны. Проект также учитывает и обустройство парковки для машин. Освещение тоже будет новым, уже появились и камеры видеонаблюдения.

Преображаются дворы не только в городах, но и селах республики. Так, в Стерлибашево обновится двор между домами по ул. Школьной. Асфальт уже уложен, обновились бордюры и тротуары. Появятся детская игровая площадка с безопасным резиновым покрытием, освещение, а за безопасностью будут следить видеокамеры. «Башкирские дворики» здесь совместили с другой республиканской программой. В доме №6 буквально на днях завершился ремонт подъездов. Освещение, перила, почтовые ящики, да и сами стены — парадную теперь не узнать.

Программа «Башкирские дворики» была инициирована главой республики Радием Хабировым. Благодаря ей в порядок привели более 1300 придомовых территорий по всему региону. А это новые комфортные условия для более чем 400 тысяч жителей. Средства на это по большей части выделяются из бюджета республики. Одно из главных условий — учёт мнения жителей при формировании проекта. Строительство детских и спортивных площадок, озеленение, обустройство парковок и многое другое — каждый этап под контролем.