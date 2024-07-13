Радий Хабиров поздравил Учалинский ГОК с 70-летием

Семь десятилетий интенсивного развития. Учалинский горно-обогатительный комбинат — один из крупнейших российских производителей медного и цинкового концентратов — празднует свой юбилей. В Учалах Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня города и 70-летия комбината.

После знакомства с новой техникой, готов хоть сейчас приступить к работе. Машинист буровой установки Александр Лукьяненко больше 13 лет работает на Учалинском горно-обогатительном комбинате.

В день празднования юбилея Учалинского комбината на стадионе «Горняк» организовали выставку техники: погрузчики, шахтный самосвал, подземная самоходная и доставочная машины. Ранее на предприятии запустили программу по закупке оборудования отечественного производства и из дружественных стран. Эти машины привезли из регионов России, Перу и Китая. Глава республики Радий Хабиров пообщался с рабочими комбината и пожелал им достижений еще больших высот в производстве, уже на новом оборудовании.

Горно-обогатительный комбинат — градообразующее предприятие, одно из ведущих в республике и в стране. Руководитель региона поздравил учалинцев с праздником и вручил государственные награды Башкортостана.

В рамках торжественных мероприятий администрация района передала автомобиль «УАЗ» и комплекты маскировочных сетей участникам специальной военной операции. Руководитель региона пожелал бойцам, которые находятся в отпуске по ранению, поскорее поправиться.

История успеха комбината — это не только о прошлых и нынешних достижениях, но и будущих перспективах и развитии. Кадрами предприятие обеспечивает Учалинский колледж горной промышленности. В прошлом году по федеральному проекту «Профессионалитет» на базе учебного заведения создали образовательно-производственный кластер. Здесь появились новые лаборатории с современным оборудованием, среди которых 6 модульных установок с виртуальной реальностью и на базе лазерных проекторов.

На сегодняшний день в колледже учатся около тысячи студентов. Но отсутствует общежитие, а значит, и возможность привлекать абитуриентов из районов республики и российских регионов. Ранее на эту проблему обратил внимание глава Башкортостана. Под общежитие было решено переоборудовать бывший учебный корпус.

Одно из самых красивых зданий здесь – это колледж. Город развивается, у нас дальнейшие планы есть. Будем общежитие делать для колледжа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан