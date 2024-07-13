В Башкирии начали благоустройство памятников

В республике стартовала акция по благоустройству памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны и участникам боевых действий. Ее название — «Память жива». Сотрудники аппарата Правительства Башкортостана перевели свой однодневный заработок для реставрации стелы памяти воинов Великой Отечественной в деревне Урняк Ишимбайского района. При этом и сами взяли в руки строительные инструменты.

Муниципальные и гражданские госслужащие объединились, для того чтобы выполнить нашу священную миссию, для того чтобы ещё раз проявить дань уважения участникам Великой Отечественной войны, которые освободили Россию и Европу от немецкого фашизма и дали нам свободу.

Азамат Абдрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства — руководитель аппарата Правительства Республики Башкортостан

Акция проходит в регионе в преддверии 80-летия Великой Победы по указам Президента России и Главы Башкортостана. Планируется облагородить памятные места в каждом районе и населенном пункте региона.

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