В Башкирии начали благоустройство памятников

Муниципальные и гражданские госслужащие объединились, для того чтобы выполнить нашу священную миссию, для того чтобы ещё раз проявить дань уважения участникам Великой Отечественной войны, которые освободили Россию и Европу от немецкого фашизма и дали нам свободу.

Азамат Абдрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства — руководитель аппарата Правительства Республики Башкортостан