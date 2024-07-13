В Башкирии начали благоустройство памятников

В республике стартовала акция по благоустройству памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны и участникам боевых действий. Ее название — «Память жива». Сотрудники аппарата Правительства Башкортостана перевели свой однодневный заработок для реставрации стелы памяти воинов Великой Отечественной в деревне Урняк Ишимбайского района. При этом и сами взяли в руки строительные инструменты.
Акция проходит в регионе в преддверии 80-летия Великой Победы по указам Президента России и Главы Башкортостана. Планируется облагородить памятные места в каждом районе и населенном пункте региона.