В Башкирии во время сплава опрокинулся катамаран с туристами

Минувшей ночью в районе деревни Миндигулово Бурзянского района во время сплава по реке Белой перевернулся катамаран с людьми. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, лодка опрокинулась из-за сильного течения, в ней находились семь человек.  

Фото №1 - В Башкирии во время сплава опрокинулся катамаран с туристами

На помощь выехали сотрудники МЧС России и спасатели госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Все, кто находился на катамаране, были в спасательных жилетах. Им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта.

После осмотра всех туристов медиками шесть человек были отпущены, одна женщина доставлена на осмотр в Бурзянскую ЦРБ в удовлетворительном состоянии. 

пресс-служба МЧС по РБ

Спасатели рекомендуют туристам ограничить выход на водные маршруты из-за повышения уровня воды в реках.

Фото: МЧС по РБ

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