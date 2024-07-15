В Башкирии во время сплава опрокинулся катамаран с туристами

Минувшей ночью в районе деревни Миндигулово Бурзянского района во время сплава по реке Белой перевернулся катамаран с людьми. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, лодка опрокинулась из-за сильного течения, в ней находились семь человек.
На помощь выехали сотрудники МЧС России и спасатели госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Все, кто находился на катамаране, были в спасательных жилетах. Им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта.
Спасатели рекомендуют туристам ограничить выход на водные маршруты из-за повышения уровня воды в реках.
Фото: МЧС по РБ