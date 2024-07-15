Компания заплатила уфимцу крупную сумму за обман с работой за рубежом

В 2019 году студент из Уфы заключил договор с ООО «Юнайтед». Предмет договора: оказание консультативных услуг для дальнейшего участия в программе международного студенческого обмена и работы для студентов за рубежом.

В итоге услугу студенту так и не предоставили, и он попросил расторгнуть договор и вернуть ему деньги. Однако от компании молодой человек получил отказ, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

Тогда парень обратился в Управление Роспотребнадзора с просьбой выступить защитником его прав в суде.

Позиция ведомства была поддержана Кузьминским районным судом Москвы, который вынес решение о расторжении договора с компанией и присудил в пользу студента 379 572 рубля.