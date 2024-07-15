Азат Бадранов провел встречу с жителями Баймакского района

Чаще общаться с населением и помогать в решении возникающих проблем. Такое поручение главам сельских поселений дал первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана. Азат Бадранов провел встречу с жителями Акмурунского, Ишмурзинского, Семеновского сельсоветов Баймакского района.

По словам сельчан, особого внимания муниципальных и районных властей требуют дороги, а также сфера медицины. Просят больше фельдшерско-акушерских пунктов. Азат Бадранов также ответил на вопросы, которые касались поддержки участников СВО и их семей. Сельчане отметили, что такой живой формат общения гораздо эффективнее, чем ответы чиновников в интернете. После встречи поступившие обращения граждан были взяты в работу местными властями.

В ходе рабочей встречи по Баймакскому району Азат Бадранов также провел встречу с жителями Юмашевского, Абдулкаримовского, Ишбердинского и Яратовского сельсоветов. Мероприятие началось с приятной миссии. По поручению Главы Башкортостана были вручены медали за трудовую доблесть сельчанам, которые большую часть жизни отдали любимому делу на благо малой родины. Также в ходе встречи состоялся прямой диалог с сельчанами, которые также попросили отремонтировать дорогу, связывающую деревни с трассой. Говорили и о других инфраструктурных объектах. Жители поблагодарили за строительство клубов, больниц и спортивных объектов.