В Стерлибашевском районе Башкирии благоустраивают общественные территории

В районах Башкортостана кипят работы по благоустройству. «Комплексное развитие сельских территорий», «Создание комфортной городской среды», «Атайсал» – часто эти проекты реализуются вместе, что позволяет добиться более заметного эффекта. Как обустраиваются пространства в Стерлибашевском районе?

Мемориал, открытый почти 40 лет назад, словно получил вторую жизнь. Из старого, как говорят в сельской администрации, остался только постамент. Строители обновили не только саму стелу в память о погибших в годы Великой Отечественной, но и прилегающую территорию. Комплекс, по задумке чиновников, станет частью нового парка, где будут проводить самые значимые мероприятия. Работы в селе Амирово проводят в рамках федеральной программы по развитию сельских территорий.

Рядом с мемориалом стоит мечеть, которую построили в 2007 году. Здание основательное, чего нельзя было сказать про старый забор вокруг мусульманского храма. Чтобы он не портил общий вид будущего парка, его тоже решили обновить, а также обустроить парковочные места. Эти работы делают в рамках проекта «Атайсал».

Завершающим штрихом в этой комплексной работе стало обустройство подъездных путей к мечети и парку. Для этого заасфальтировали одну из центральных улиц. Местные жители, кажется, не верят своим глазам.

А вот в райцентре, селе Стерлибашево, по программе создания комфортной городской среды взялись за благоустройство центральной Аллеи Боевой Славы. На ней установлены памятники не только героям Великой Отечественной, но и бойцам различных родов войск. Однако не было единого стиля, говорят ветераны. Сейчас здесь проводят все ключевые патриотические мероприятия, в том числе отправку новобранцев в армию и добровольцев в зону СВО.