В России вступит в силу закон для защиты от телефонных мошенников

25 июля вступит в силу закон для защиты от телефонных мошенников. В нем прописано три новации. Во-первых, банки будут возвращать деньги, если финансовая организация допустила перевод на счет из специальной базы Банка России. Туда попадают номера счетов, которые ранее были замечены в подозрительных схемах.

Во-вторых, банки будут на два дня приостанавливать перевод на счет из этой же базы сомнительных номеров. За это время человек успеет прийти в себя, подумать, посоветоваться с близкими и, если что, отменить перевод.