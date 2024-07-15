Ремонт дорог и ликвидация ущерба от подтоплений: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

Улица Театральная превратится в уфимский Арбат. К концу года в Башкортостане отремонтируют 215 километров дорог. А пострадавшим от подтопления Баймакскому и Зилаирскому районам будет оказана вся необходимая помощь. Об этом и многом другом заявил Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики.

155. Именно столько ребят из Башкортостана сдали ЕГЭ на 100 баллов в этом году. Результаты единого государственного экзамена обсудили сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики. Там отметили, что большинство стобалльных работ были написаны по естественно-научным предметам.

Именно физику написал на 100 баллов, наверное, потому что для меня она наиболее легкий и приятный предмет. Так-то хотелось бы все остальные тоже на сотку.

Ролан Мулюкин, выпускник лицея №153

Тех, кто поступает в Башгосмедуниверситет, ждала еще одна новость. Радий Хабиров сообщил, что прилегающая к территории ВУЗа улица Театральная станет пешеходной. Глава Республики поручил интегрировать проект с развитием университета. В текущем году начала реконструкции ждать не стоит. Тем не менее, активное обсуждение идет уже сейчас.

Начинайте, в том числе, переговоры с Валентином Николаевичем. Потому что там у медуниверситета общежитие и учебный корпус, мы их должны каким-то образом поженить, чтобы там сделать пешеходную улицу. Это работа не этого года, но надо все договоренности провести, проехать, уже более-менее контуры есть его, и сделать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Ремонт дорог и ликвидация ущерба от подтоплений: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

Обсудили и текущее состояние дорог. В этом году работы завершат на 63 объектах. Это 215 километров пути. А 48 участков будут готовы в 2025 и 2026 годах. Глава региона призвал администрации районов Башкортостана активнее работать с выделенными средствами.

Пенальти

У меня огромная просьба: если вы сами чувствуете, пробиться не можете, доказать — у вас у каждого есть мой телефон. Набираете мне и говорите: «Радий Фаритович, не могу пробиться с дорогой, у нас дорога вот такая». Убеждайте меня, мы будем искать возможности. Но в целом мы вроде стараемся отвечать на ваши запросы, которые наиболее людей измотали, что люди уже не могут дальше жить в таких дорогах. Поэтому вот это вам ориентир. И по количеству людей, которые получат, соответственно, преимущество от этой дороги.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Осложняют ситуацию в районах республики прошедшие дожди. Поднялся уровень рек в Баймакском и Зилаирском районах. Принятые экстренные меры позволили отсрочить нарастание опасности. Сейчас идут работы по благоустройству и ремонту размытых проездов. Радий Хабиров заверил: помощь пострадавшим районам будет оказана. И назвал ликвидацию последствий стихии первоочередной задачей.

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