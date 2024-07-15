Ремонт дорог и ликвидация ущерба от подтоплений: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

Улица Театральная превратится в уфимский Арбат. К концу года в Башкортостане отремонтируют 215 километров дорог. А пострадавшим от подтопления Баймакскому и Зилаирскому районам будет оказана вся необходимая помощь. Об этом и многом другом заявил Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики.
155. Именно столько ребят из Башкортостана сдали ЕГЭ на 100 баллов в этом году. Результаты единого государственного экзамена обсудили сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики. Там отметили, что большинство стобалльных работ были написаны по естественно-научным предметам.
Тех, кто поступает в Башгосмедуниверситет, ждала еще одна новость. Радий Хабиров сообщил, что прилегающая к территории ВУЗа улица Театральная станет пешеходной. Глава Республики поручил интегрировать проект с развитием университета. В текущем году начала реконструкции ждать не стоит. Тем не менее, активное обсуждение идет уже сейчас.
Обсудили и текущее состояние дорог. В этом году работы завершат на 63 объектах. Это 215 километров пути. А 48 участков будут готовы в 2025 и 2026 годах. Глава региона призвал администрации районов Башкортостана активнее работать с выделенными средствами.
Осложняют ситуацию в районах республики прошедшие дожди. Поднялся уровень рек в Баймакском и Зилаирском районах. Принятые экстренные меры позволили отсрочить нарастание опасности. Сейчас идут работы по благоустройству и ремонту размытых проездов. Радий Хабиров заверил: помощь пострадавшим районам будет оказана. И назвал ликвидацию последствий стихии первоочередной задачей.