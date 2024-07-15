Ремонт дорог и ликвидация ущерба от подтоплений: Радий Хабиров провёл оперативное совещание

У меня огромная просьба: если вы сами чувствуете, пробиться не можете, доказать — у вас у каждого есть мой телефон. Набираете мне и говорите: «Радий Фаритович, не могу пробиться с дорогой, у нас дорога вот такая». Убеждайте меня, мы будем искать возможности. Но в целом мы вроде стараемся отвечать на ваши запросы, которые наиболее людей измотали, что люди уже не могут дальше жить в таких дорогах. Поэтому вот это вам ориентир. И по количеству людей, которые получат, соответственно, преимущество от этой дороги.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан