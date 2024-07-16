В Башкирии силовики изъяли более 250 кг наркотиков у 19-летнего парня

В одном из частных арендованных домов в деревне Шмидтово Уфимского района 19-летний житель Башкирии организовал производство наркотических веществ. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, для этих целей он купил все необходимое оборудование и химию.
Еженедельно такая лаборатория могла производить до 10 кг запрещенных веществ. Сбыт молодой человек планировал организовать через тайники-закладки.
Сотрудники УФСБ изъяли порядка 71 кг наркотиков и веществ-прекурсоров общим весом более 250 кг. Ориентировочная стоимость могла составить около 35 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Парню грозит пожизненное лишение свободы.
Фото: пресс-служба УФСБ России по РБ