В Башкирии волонтёры плетут масксети для бойцов СВО

Волонтёры организации «Маскировка "Щит" Уфа» заботятся о здоровье и стараются сберечь жизни российских солдат. 12 цехов в столице и более сотни в республике производят маскировочные сети, поставляют продовольствие, технику и предметы первой необходимости в зону проведения СВО.
Каждый узелок, завязанный волонтерами, пропитан любовью, молитвами за здоровье и скорейшее возвращение домой российских бойцов. В небольшой комнате неравнодушные активистки плетут по 2-3 маскировочные сети в день. По их словам, это самое малое, что они могут сделать для фронта.
В одном из уфимских цехов руками мастериц создаются необходимые для солдат изделия: костюмы, носилки и маскировочные сети. Последние укрывают блиндажи, окопы и спецтехнику. Плетут их по специальным схемам из легкого и экологического материала.
Расцветка ткани маскировочных сетей меняется в зависимости от сезона. Осенью чаще используются серые и коричневые тона, а зимой – белый цвет. Лето в разгаре, поэтому основными оттенками стали хаки, зеленый и болотный.
Благотворительное объединение работает почти два года. При помощи неравнодушных жителей Башкортостана более 800 сетей укрыли ребят в окопах. А это, по подсчетам добровольцев, более 5 километров.
Помимо плетения, женщины занимаются сбором средств для солдат на передовой. Скоро на фронт отправится автомобиль УАЗ «буханка», который будет подвозить боеприпасы и забирать раненых. В планах – покупка рюкзака против дронов. По словам военнослужащих, он может глушить квадрокоптеры, тем самым увеличивая шансы на спасение и выживание бойцов.
Все, что отправляется на передовую, добровольцы приобретают с пожертвований. Отправляют гуманитарную помощь точечно, по запросу. Более сотни цехов организации по всему Башкортостану работают с утра до вечера – солдатам планируют поставлять около 400 сетей в месяц. Нужно лишь объединиться, и это станет посильной задачей. Ведь капля, попадая в море, становится морем.