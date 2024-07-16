В Башкирии волонтёры плетут масксети для бойцов СВО

Волонтёры организации «Маскировка "Щит" Уфа» заботятся о здоровье и стараются сберечь жизни российских солдат. 12 цехов в столице и более сотни в республике производят маскировочные сети, поставляют продовольствие, технику и предметы первой необходимости в зону проведения СВО.

Каждый узелок, завязанный волонтерами, пропитан любовью, молитвами за здоровье и скорейшее возвращение домой российских бойцов. В небольшой комнате неравнодушные активистки плетут по 2-3 маскировочные сети в день. По их словам, это самое малое, что они могут сделать для фронта.

Каждый, кто чем может, помогает. Я в декретном отпуске, не хожу на работу, и это моя посильная помощь. У меня сыну 20 лет, он уже призывник, поэтому это для меня очень актуально. Елена Мац, волонтёр из д. Карпово

В одном из уфимских цехов руками мастериц создаются необходимые для солдат изделия: костюмы, носилки и маскировочные сети. Последние укрывают блиндажи, окопы и спецтехнику. Плетут их по специальным схемам из легкого и экологического материала.

Плетем мы из спанбонда, этот материал не просвечивается, тепловизором он не читается, поэтому ребята сказали, что этот материал очень хороший, и мы теперь плетем только из него. Зубайда Гаязова, куратор цеха

Расцветка ткани маскировочных сетей меняется в зависимости от сезона. Осенью чаще используются серые и коричневые тона, а зимой – белый цвет. Лето в разгаре, поэтому основными оттенками стали хаки, зеленый и болотный.

Благотворительное объединение работает почти два года. При помощи неравнодушных жителей Башкортостана более 800 сетей укрыли ребят в окопах. А это, по подсчетам добровольцев, более 5 километров.

Беседовали с девочками из Донецка, из Луганска, Белгородской области. Им приходится во много раз тяжелее, чем нам. Поэтому сегодня, когда мы стоим и плетем сети с материнской любовью, мы отправляем эти сети солдатам с молитвой. И иконы, и выдержки из Корана здесь всегда присутствуют. Я думаю, это еще добавляет сил нашим воинам и сберегает их. Лидия Андриянова, волонтёр организации «Маскировка "Щит" Уфа»

Помимо плетения, женщины занимаются сбором средств для солдат на передовой. Скоро на фронт отправится автомобиль УАЗ «буханка», который будет подвозить боеприпасы и забирать раненых. В планах – покупка рюкзака против дронов. По словам военнослужащих, он может глушить квадрокоптеры, тем самым увеличивая шансы на спасение и выживание бойцов.

Я призываю пенсионеров убегать от болезни Альцгеймера. Когда делаешь что-то общественно-полезное, это укрепляет и твое здоровье. И чувствуешь себя человеком не доживающим, а живущим. Инна Рокитянская, волонтёр организации «Маскировка "Щит" Уфа»