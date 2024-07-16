В Башкирии прошёл турслёт работников здравоохранения «Дружба-2024»

Почти 400 участников собрал второй республиканский туристический слет работников здравоохранения «Дружба-2024». Местом проведения стало озеро Кандрыкуль. 40 команд боролись за победу в творческих и спортивных состязаниях.

Медики соревновались в прохождении на время полосы препятствий, веревочного городка, меткости в стрельбе из винтовки и дартсе, а также прошли тимбилдинг. В творческом конкурсе жюри оценивало оформление лагеря, приветствие команд и исполнение песни. А кто-то поделился секретом народной медицины.