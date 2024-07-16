Жительница Башкирии отправилась на СВО, чтобы отомстить за гибель брата

Когда-то она была членом Комитета семей воинов Отечества «СВОи» и не раз говорила о том, что хочет отправиться на передовую спецоперации, рассказывает корреспондент издания «Стерлитамакский рабочий» Рамиль Мансуров. Боец с позывным «Янтарь» служит в танковом батальоне «Башкортостан». Она отвечает за документы по выполнению боевых задач, выезжает на задания.

В марте 2022-го в зоне СВО шли ожесточенные бои. В одном из таких сражений погиб уроженец Стерлитамака, старший прапорщик зенитно-ракетных войск Денис Павленко. Тогда многие жители города потянулись в военкоматы для заключения контрактов с Минобороны. В их числе – наша героиня: погибший был ее родным братом.

После гибели брата я долго не находила себе места, пока не поняла, что успокоюсь только когда сумею отомстить врагу. Моё желание осуществилось. Наш батальон с боями продвигается вперёд. Но не только жажда мести привела меня сюда. Хочется, чтобы мои дочери жили под мирным небом и получили воспитание в духе традиционных семейных ценностей. Доброволец СВО, позывной «Янтарь»

Военнослужащей приходилось выносить раненых бойцов с поля боя. За это ее наградили медалью Шаймуратова. Награду она получила в День Победы из рук Главы Башкирии Радий Хабирова. Желаем этой стойкой женщине вернуться с победой к своим дочкам и маме.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

С 10 июля 2024 года в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.