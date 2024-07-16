В Башкирии стабилизировалась обстановка с подтопленными территориями

В Башкирии за минувшие сутки сняты с контроля сразу четыре населенных пункта: Касмакты, Новоабзаково, Верхнеаршинский и Усть-белишево. Это Белорецкий и Аургазинский районы республики.

Напомним, на указанных территориях из-за обильных осадков поднялась вода в водоемах. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, на контроле до их пор остаются две ситуации: населенные пункты в Абзелиловском районе Нижнее Абряшево и Новобалапаново.

В ведомстве подчеркнули, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Ситуация находится на контроле.