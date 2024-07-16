Азат Бадранов провёл встречи с жителями сельсоветов Баймакского района

По приглашению «Баймакского землячества в Уфе» первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Азат Бадранов встретился с жителями Биляловского, Кульчуровского, Темясовского и Тубинского сельсоветов. Среди тех, кто приехал на мероприятие, были и ветераны труда, которых по поручению Радия Хабирова отметили медалями «За трудовую доблесть».

Сама встреча продлилась два часа, за это время жители успели задать представителям республиканских и районных властей десятки вопросов. Они касались разных сфер: строительства ФОКа в селе Темясово, обеспечения сельсоветов пожарными машинами, асфальтирования деревенских дорог, газификации, ремонта больниц и клубов. По всем обращениям были даны ответы и поручения местным властям.

Наш сельский клуб маленький, холодно в нем. В селе Кульчурово клуб закрыт, нам сказали, что он аварийный. И вот уже восемь лет прошло. И я пришла сюда с этим вопросом. Мне сказали, что клуб будет там. Ответ хороший получила. Расима Халикова, культурный организатор Нижнеидрисовского сельского клуба

В рамках рабочей поездки по Зауралью Азат Бадранов также ответил на вопросы жителей Бекешевского, Мерясовского, Нигаматовского и Тавлыкаевского сельсоветов. Было отмечено, что за последние годы Баймакский район стал лидером среди муниципалитетов Башкортостана по финансовой поддержке. Но в связи с пандемией коронавируса и затем специальной военной операцией, вопросами поддержки бойцов и их семей некоторые проекты пришлось отложить. Тем не менее все они находятся на контроле руководства республики и постепенно будут реализованы.

Жители ждут начала ремонта местных школ и больниц, клубов, строительства нового водопровода, увеличения штата медработников. Под личный контроль Азат Бадранов взял вопросы местных жителей, чьи родственники, участники СВО, больше года не получали отпуска. Всего в рамках рабочей поездки по Хайбуллинскому и Баймакскому районам, кроме участия в заседании межведомственной комиссии по вопросам недропользователей, первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана по внутренней политике провел шесть встреч с жителями местных сельсоветов, в которых приняли участие более 700 человек.