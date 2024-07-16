Волонтёры Архангельского района Башкирии помогают бойцам СВО

Жители Архангельского района плетут масксети для участников СВО. Штаб «Мастерской маскировки» начал работу с декабря 2022 года, уже отправили 150 гумконвоев.
Первоначально защитные накидки изготавливались из подручных материалов. При поддержке местной администрации волонтерское движение было преобразовано в маскировочную мастерскую и стало регулярно участвовать в доставке гуманитарного груза. Мастера обучались тонкостям различного плетения.
Помимо плетения маскировочных сетей, волонтеры начали изготавливать браслеты из паракорда, головные уборы, окопные свечи. Всего в Архангельском районе в настоящее время действуют 14 мастерских, которые расположены практически в каждом сельском поселении. С каждым гуманитарным конвоем стараются отправить до 20 масксетей.